«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина

Волшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от Дацюка

СКА уверенно победил «Витязь» и почти вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Капитан Павел Дацюк набрал 4 (1+3) очка.