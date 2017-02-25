«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина
Минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (1:4) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции.
У гостей отличились Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал (дважды), Макс Тэлбот и Александр Полунин, у хозяев льда - Евгений Лисовец.
Ярославцы повели в серии со счетом 3:0.
Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник.
Матч
Динамо Мн - Локомотив - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Голы:
Крунвалль (Накладал, Козун), 8:37 (0:1). Накладал (Тальбо, Козун), 18:08 (0:2). Тальбо (Контиола, Козун), 19:56 (0:3). Полунин 36:45 (0:4). Лисовец (Кулаков, Матерухин), 51:04 (1:4). Накладал (Локтионов, Козун), 54:49 (1:5).
Место и дата
25 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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