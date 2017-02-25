«Прогресс» разгромил «Новую Генерацию»
Перенесенный матч 12-го тура
регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу между «Прогрессом»
и «Новой Генерацией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в
пользу «Прогресса».
В составе победителей
отличились Владимир Разуванов, Артур Мелконян,
Александр Райхель и Денис Гуляйкин. Также собственные ворота поразили Дмитрий
Семикин и Иван Суворов.
Мини-футбол. Чемпионат
России
Суперлига.
Регулярный чемпионат
12-й тур
«Прогресс» - «Новая
Генерация» - 6:0
Голы:
Семикин, 6, в свои ворота, Райхель, 6, Разуванов, 12, Гуляйкин, 16, Мелконян,
21, Суворов, 41, в свои ворота.
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