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«Прогресс» разгромил «Новую Генерацию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перенесенный матч 12-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу между «Прогрессом» и «Новой Генерацией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Прогресса».

В составе победителей отличились Владимир Разуванов, Артур Мелконян, Александр Райхель и Денис Гуляйкин. Также собственные ворота поразили Дмитрий Семикин и Иван Суворов.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Регулярный чемпионат

12-й тур

«Прогресс» - «Новая Генерация» - 6:0

Голы: Семикин, 6, в свои ворота, Райхель, 6, Разуванов, 12, Гуляйкин, 16, Мелконян, 21, Суворов, 41, в свои ворота.

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