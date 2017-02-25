ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0
«Йокерит» дома уступил ЦСКА (3:4 О.Т.) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции.
Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Брайан О'Нилл, Томми Хухтала и Вилле Лаюнен, у гостей - Артем Сергеев, Максим Мамин и Александр Попов.
В овертайме победу москвичам принес Ян Муршак.
Российский клуб повел в серии со счетом 3:0.
Четвертая игра пройдет в Хельсинки в понедельник.
Матч
Йокерит - ЦСКА - 3:4 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы:
да Коста (Мамин, Сергеев), 15:43 (0:1). Мамин (Киселевич, да Коста), 22:07 (0:2). О'Нил (Яакола, Регин), 31:31 (1:2). Хухтала (Йенсен, Виртанен), 43:00 (2:2). Попов (Киселевич, Ничушкин), 44:02 (2:3). Лаюнен (Яакола, О'Нил), 54:30 (3:3). Муршак (Светлаков), 63:53 (3:4).
Место и дата
25 февраля 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция