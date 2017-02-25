«Бавария» отправила восемь безответных мячей в ворота «Гамбурга»
«Бавария» дома крупно обыграла «Гамбург» (8:0) в 22-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Артуро Видаль (17-я минута),Роберт Левандовски (24-я - с пенальти, 42-я и 54-я), Давид Алаба (56-я), Кингсли Коман (65-я и 69-я) и Арьен Роббен (87-я).
Мюнхенцы с 53 очками продолжают лидировать в таблице бундеслиги, на пять баллов опережая РБ «Лейпциг». У «Гамбурга» на данный момент 20 очков и 16-я строчка.
В следующем туре «Бавария» 4 марта сыграет на выезде с «Кельном», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Герту».
Матч
Голы
Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).
Состав
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер
Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)
Предупреждения:
нет - Дуглас, 37
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция