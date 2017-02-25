«Бавария» отправила восемь безответных мячей в ворота «Гамбурга»

«Бавария» дома крупно обыграла «Гамбург» (8:0) в 22-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Артуро Видаль (17-я минута),Роберт Левандовски (24-я - с пенальти, 42-я и 54-я), Давид Алаба (56-я), Кингсли Коман (65-я и 69-я) и Арьен Роббен (87-я).

Мюнхенцы с 53 очками продолжают лидировать в таблице бундеслиги, на пять баллов опережая РБ «Лейпциг». У «Гамбурга» на данный момент 20 очков и 16-я строчка.

В следующем туре «Бавария» 4 марта сыграет на выезде с «Кельном», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Герту».