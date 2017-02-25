Киберфутболисты «Локомотива», «ЦСКА», «Оренбурга» и «Уфы» вышли в полуфинал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Исполнительный директор РФПЛ: Мы хотим, чтобы аудитория расширялась Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о близости аудитории киберспорта и большого футбола, о возможном турнире между киберфутболистами на футбольном поле и о денежном призе для победителя «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».