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Киберфутболисты «Локомотива», «ЦСКА», «Оренбурга» и «Уфы» вышли в полуфинал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

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Определились полуфиналисты турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Четвертьфинальные матчи:

Антон «Klenoff» Кленов (Локомотив) 2-0 Руслан «SHD» Яминов (Зенит)
Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) 0-2 Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА)
Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар) 1-2 Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) 2-0 Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)

Полуфиналы:

Антон «Klenoff» Кленов (Локомотив) - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург)

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимают участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.

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