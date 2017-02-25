Врач сборной Норвегии: 50-70% наших лыжников – астматики

Не менее половины представителей сборной Норвегии по лыжным гонкам больны астмой, утвНе менее половины представителей сборной Норвегии по лыжным гонкам больны астмой, утверждает врач команды Петтер Ульберг.

«Не могу назвать точные данные, но в нашей команде очень многие больны астмой. При этом не всем из них необходимы ингаляторы. Эта болезнь протекает по разному. Думаю, что астматики у нас – это 50-70% команды», - цитирует Ульберга VG.

Напомним, в прошлом году норвежец Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца за превышение допустимой нормы сальбутамола, который является препаратом для лечения астмы. Он был дисквалифицирован на два месяца. Позднее WADA ужесточило правила применения этого препарата.



