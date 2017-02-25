Сергей Устюгов: Можно сказать, что план на чемпионат мира я уже выполнил

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Устюгов показал лучший результат в дисциплине, предусматривающей 15 км классическим ходом и столько же - свободным стилем. Вторым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Ранее россиянин взял серебро в спринте свободным стилем.

«Думаю, что ребята горды за меня, - цитирует Устюгова «Р-Спорт». - Все ждали этой медали, после спринта много сообщений со словами поддержки приходило. Была очень хороша смс от Евгения Дементьева, мы дружим с ним, мы же из одной команды. Он написал очень правильные слова, за что ему большое спасибо. Что именно написал – это секрет, оставлю это для себя. Чемпионат мира только начался, всего лишь вторая гонка, надо в оставшихся гонках показать максимум. Если брать план, который я перед собой ставил, можно сказать, что я уже выполнил его, но аппетит приходит во время еды».