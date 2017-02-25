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«Автодор» дома уступил «Астане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 79:78 в пользу «Астаны».

В составе «Автодора» самым результативным стал Николас Миннерат, который набрал 23 очка. У «Астаны» 24 очка в активе Иана Миллера.

«Автодор» занимает десятое место в турнирной таблице. «Астана» на восьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - Астана

Место и дата

25 февраля 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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