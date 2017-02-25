«Автодор» дома уступил «Астане»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
между «Автодором» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 79:78 в пользу «Астаны».
В составе «Автодора» самым результативным стал
Николас Миннерат, который набрал 23 очка. У «Астаны» 24 очка в активе Иана
Миллера.
«Автодор» занимает десятое место в турнирной
таблице. «Астана» на восьмом месте.
Единая лига ВТБ
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Матч
Место и дата
25 февраля 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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