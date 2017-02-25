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«Динамо СПб» победило «Торос» и сравняло счет в серии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ «Динамо СПб» в гостях обыграло «Торос» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 26-й минуте с передач Антона Берлева и Семена Ручкина забросил Виктор Пластинин.

После этой игры счет в серии стал 1-1. 24 февраля «Торос» победил 1:0. Следующие матчи пройдут 28 и 29 числа в Петербурге, начало игр – в 19:30.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ динамовцы заняли двенадцатое место, клуб из Нефтекамска – пятое.

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