Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимы
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о завершившейся зимней трансферной кампании российских клубов.
«Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в «Ростов». Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные», - цитирует Мутко ТАСС.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически