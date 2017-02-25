Федор Емельяненко: Дети могут выступать на турнирах по ММА с 12 лет

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о правилах допуска детей до занятий этим видом спорта. Он сообщил о возрастных ограничениях.



«Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от тех, что есть на соревнованиях среди взрослых», - цитирует Емельяненко ТАСС.

Отметим, в Ярославле проходит чемпионат мира по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет.