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Владимир Гомельский: В матче с «Пао» Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: В матче с «Пао» Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроков
Источник: Евролига

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о поражении УНИКСа от «Панатинаикоса» (82:83) в матче Евролиги. Напомним, что казанцы проиграли в последней атаке.

– В этом матче Евгений Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроков. Евгений Воронов ни разу не «вошел» в игру, не принял на площадке ни одного верного решения. Ставить его на одномоментную защиту – чревато новой ошибкой. Она и случилась – тактическая. Команда защищается лично, Воронов держит игрока, который на 75 процентов должен завершать атаку. Ну кого в этом случае интересует мяч. Держи своего за получение, будь «на нем» в момент получения, создай максимальные сложности (без фола) при броске. А Женя смотрел, где мяч и упустил своего. Прыжок Воронова на накрывание сбоку-сзади – агония. Не успел помешать броску, так хоть изображу, что был где-то рядом. Ошибка тренера! – написал Гомельский.

После 23 матчей УНИКС идет на 14-м месте, одержав лишь 7 побед. Греческий клуб занимает пятое место – 14 побед.

Матч

Панатинаикос - УНИКС - 83:82

Место и дата

24 февраля 22:15, Олимпийский дворец спорта, Онлайн-трансляция

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