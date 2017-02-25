Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», Обамеянг сделал дубль
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и
дортмундской «Боруссией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в
пользу «Боруссии».
В составе победителей дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Также
отличился Сократис Папастатопулос. «Боруссия» набрала 40 очков и занимает
третье место в чемпионате Германии. У «Фрайбурга» 30 очков и девятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
Фрайбург - Боруссия - 0:3 (0:1)
Голы
Папастатопулос 13 (0:1). Обамеянг 56 (0:2). Обамеянг 70 (0:3).
Состав
Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Гюнтер, Кюблер (Игньевски, 85), Франц, Булут (Кемпф, 24), Хёфлер, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64), Филипп
Боруссия: Бюрки, Герреру, Дурм, Бартра, Пищек, Папастатопулос, Вайгль, Ройс (Пулишич, 81), Кастро, Дембеле (Кагава, 76), Обамеянг (Шюррле, 82)
Предупреждения:
Филипп, 67 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция