«РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» и продолжает идти вторым в бундеслиге
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Кельном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».
В составе победителей отличились Эмиль Форсберг и Тимо Вернер. Еще
один мяч в свои ворота провел Доминик Марох. У «Кельна» забил Юя Осако.
«РБ Лейпциг» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате
Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Кёльн - 3:1 (2:0)
Голы
Форсберг 5 (1:0). Маро 34 (2:0 - автогол). Осако 54 (2:1). Вернер 66 (3:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц, Комппер, Халстенберг, Орбан, Ильзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 86), Форсберг (Хедира, 65), Вернер (Сельке, 84), Забитцер
Кёльн: Кесслер, Суботич, Хектор, Хайнц, Ольковски, Маро (Цоллер, 46), Хёгер (Йоич, 76), Клеменс, Рауш, Модесте, Осако
Предупреждения:
Ильзанкер, 62 - Маро, 7; Рауш, 39; Хёгер, 68; Хектор, 84
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция