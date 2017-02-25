«РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» и продолжает идти вторым в бундеслиге

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».

В составе победителей отличились Эмиль Форсберг и Тимо Вернер. Еще один мяч в свои ворота провел Доминик Марох. У «Кельна» забил Юя Осако.

«РБ Лейпциг» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.

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22-й тур