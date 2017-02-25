«Байер» уступил «Майнцу»
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Майнцем»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Майнца».
В составе победителей отличились Штефан Белль и Левин Озтунали. «Майнц»
набрал 28 очков и занимает десятое место. У «Байера» 30 очков и восьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
Голы
Белль 3 (0:1). Озтунали 11 (0:2).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Хенрихс, Едвай, Кампль, Бельараби, Хавертц (Брандт, 67), Бендер (Юрченко, 79), Волланд, Эрнандес
Майнц: Лёссль, Донати, Рамальо, Буссманн, Белль, Фрай, Латца, Озтунали, Муто (Самперио, 89), Кордоба (Гбамин, 90), де Бласис (Квайсон, 76)
Предупреждения:
Бендер, 10 - Муто, 74; Латца, 83; Гбамин, 90
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция