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«Байер» уступил «Майнцу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Майнцем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Майнца».

В составе победителей отличились Штефан Белль и Левин Озтунали. «Майнц» набрал 28 очков и занимает десятое место. У «Байера» 30 очков и восьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

22-й тур

Матч

Байер - Майнц - 0:2 (0:2)

Голы

Белль 3 (0:1). Озтунали 11 (0:2).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Хенрихс, Едвай, Кампль, Бельараби, Хавертц (Брандт, 67), Бендер (Юрченко, 79), Волланд, Эрнандес

Майнц: Лёссль, Донати, Рамальо, Буссманн, Белль, Фрай, Латца, Озтунали, Муто (Самперио, 89), Кордоба (Гбамин, 90), де Бласис (Квайсон, 76)

Предупреждения:

Бендер, 10 - Муто, 74; Латца, 83; Гбамин, 90

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

25 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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