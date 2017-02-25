ЦСКА разгромил «Буде-Глимт» в товарищеском матче
ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Буде-Глимт».
Встреча завершилась убедительной победой армейцев со счетом 3:0.
В их составе отличились Федор Чалов (47-я минута), Алексей Ионов (75-я) и Витиньо (79-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Матч
Буде-Глимт - ЦСКА - 0:3 (0:0)
Голы
Чалов 47 (0:1). Ионов 75 (0:2). Витиньо 79 (0:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Щенников (Кучаев, 69), Тошич (Набабкин, 68), Ионов (Гордюшенко, 77), Дзагоев, Натхо, Головин, Чалов (Витиньо, 59)
Место и дата
25 февраля 18:00, , Текстовая трансляция
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