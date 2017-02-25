«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Челси».

Все мячи в этом матче забивали испанцы. У «Челси» отличились Сеск Фабрегас, Педро Родригес и Диего Коста. У «Суонси» отличился Фернандо Льоренте.

«Челси» набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Суонси» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур