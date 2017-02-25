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«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Челси».

Все мячи в этом матче забивали испанцы. У «Челси» отличились Сеск Фабрегас, Педро Родригес и Диего Коста.  У «Суонси» отличился Фернандо Льоренте.

«Челси» набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Суонси» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

Матч

Челси - Суонси - 3:1 (1:1)

Голы

Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста

Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте

Предупреждения:

Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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