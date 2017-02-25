«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты
Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Суонси»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Челси».
Все мячи в этом матче забивали испанцы. У «Челси» отличились Сеск
Фабрегас, Педро Родригес и Диего Коста. У
«Суонси» отличился Фернандо Льоренте.
«Челси» набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате
Англии. У «Суонси» 24 очка и 15-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
Матч
Голы
Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста
Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте
Предупреждения:
Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция