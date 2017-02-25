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«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Севильей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Севильи».

Счет в севильском дерби открыл «Бетис» - Риза Дурмиси реализовал штрафной удар, перебросив стенку. «Севилья» в ответ забила дважды. Сначала Габриэль Меркадо удачно сыграл на добивании, а затем Висенте Иборра с близкого расстояния поразил ворота бело-зеленых.

«Севилья» набрала 52 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего мадридского «Реала» при двух играх в запасе. У «Бетиса» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур

Матч

Бетис - Севилья - 1:2 (1:0)

Голы

Дурмиси 37 (1:0). Меркадо 57 (1:1). Иборра 76 (1:2).

Состав

Бетис: Адан, Дурмиси, A. Tosca (Мартин, 75), Песселья, Манди, Пиччини, Себальос, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Кастро, Санабрия (Алегрия, 76)

Севилья: Гонсалес С., Рами, Пареха, Эскудеро, Меркадо, Сарабиа (Бен Йеддер, 46), Васкес (Иборра, 46), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Йоветич (Корреа, 83)

Предупреждения:

A. Tosca, 45; Пиччини, 88 - Н'Зонзи, 35; Сарабиа, 43; Пареха, 90

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

25 февраля 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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