«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»
Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Севильей»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Севильи».
Счет в севильском дерби открыл «Бетис» - Риза Дурмиси реализовал
штрафной удар, перебросив стенку. «Севилья» в ответ забила дважды. Сначала
Габриэль Меркадо удачно сыграл на добивании, а затем Висенте Иборра с близкого
расстояния поразил ворота бело-зеленых.
«Севилья» набрала 52 очка и занимает второе место. Столько же у
лидирующего мадридского «Реала» при двух играх в запасе. У «Бетиса» 24 очка и
15-е место.
Чемпионат Испании. Примера
24-й тур
Матч
Голы
Дурмиси 37 (1:0). Меркадо 57 (1:1). Иборра 76 (1:2).
Состав
Бетис: Адан, Дурмиси, A. Tosca (Мартин, 75), Песселья, Манди, Пиччини, Себальос, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Кастро, Санабрия (Алегрия, 76)
Севилья: Гонсалес С., Рами, Пареха, Эскудеро, Меркадо, Сарабиа (Бен Йеддер, 46), Васкес (Иборра, 46), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Йоветич (Корреа, 83)
Предупреждения:
A. Tosca, 45; Пиччини, 88 - Н'Зонзи, 35; Сарабиа, 43; Пареха, 90
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
25 февраля 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция