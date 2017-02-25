«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Севильей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Севильи».

Счет в севильском дерби открыл «Бетис» - Риза Дурмиси реализовал штрафной удар, перебросив стенку. «Севилья» в ответ забила дважды. Сначала Габриэль Меркадо удачно сыграл на добивании, а затем Висенте Иборра с близкого расстояния поразил ворота бело-зеленых.

«Севилья» набрала 52 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего мадридского «Реала» при двух играх в запасе. У «Бетиса» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур