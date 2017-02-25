«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серии
Матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Торпедо».
В составе «Динамо» отличились Артем Подшендялов, Алексей Терещенко
и Илья Никулин. У «Торпедо» голы в активе Каспарса Даугавиньша, Джона Нормана,
который сделал дубль и Бэрндона Макмиллана, забросившего решающую шайбу в
овертайме . Счет в серии стал 2:1 в пользу «Динамо». Четвертый матч пройдет 27
февраля.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
Матч
Торпедо - Динамо - 4:3 О.Т. (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы:
Даугавиньш (Сёмин), 20:11 (1:0). Норман (Грачев), 22:56 (2:0). Подшендялов (Никулин, Миронов), 26:45 (2:1). Терещенко (Вишневский), 32:31 (2:2). Никулин (Хиетанен), 51:38 (2:3). Норман (Даугавиньш, Сёмин), 58:34 (3:3). МакМиллан 65:24 (4:3).
Место и дата
25 февраля 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция