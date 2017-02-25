«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два года
Сегодня в матче 22-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 8:0.
Данный счет в противостоянии этих команд был зафиксирован уже второй раз в истории. 14 февраля 2015 года мюнхенцы также обыграли гамбуржцев 8:0.
Но это не самый результативный матч между «Баварией» и «Гамбургом». 30 марта 2013 года «Бавария» победила своего соперника в чемпионате Германии со счетом 9:2.
Всего же команды провели между собой 53 матча: 31 победа у команды из Мюнхена, 14 ничьих и 8 раз успех праздновал «Гамбург». Разница мячей – 123:42 в пользу «Баварии».
Матч
Голы
Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).
Состав
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер
Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)
Предупреждения:
нет - Дуглас, 37
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция