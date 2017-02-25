«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два года

Сегодня в матче 22-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 8:0.

Данный счет в противостоянии этих команд был зафиксирован уже второй раз в истории. 14 февраля 2015 года мюнхенцы также обыграли гамбуржцев 8:0.

Но это не самый результативный матч между «Баварией» и «Гамбургом». 30 марта 2013 года «Бавария» победила своего соперника в чемпионате Германии со счетом 9:2.

Всего же команды провели между собой 53 матча: 31 победа у команды из Мюнхена, 14 ничьих и 8 раз успех праздновал «Гамбург». Разница мячей – 123:42 в пользу «Баварии».