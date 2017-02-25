Олег Знарок: Шипачев будет готов к следующей игре с «Витязем»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

- Хорошая игра была, готовимся к следующей. Шипачев приболел, сегодня ему уже получше, к следующей игре будет готов. Коскиранта уже играл в таком звене в большинстве, - приводит слова Знарка ТАСС.

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.

После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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