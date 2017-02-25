Олег Знарок: Шипачев будет готов к следующей игре с «Витязем»
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).
- Хорошая игра была, готовимся к следующей. Шипачев приболел, сегодня ему уже получше, к следующей игре будет готов. Коскиранта уже играл в таком звене в большинстве, - приводит слова Знарка ТАСС.
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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.
После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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Матч
Витязь - СКА - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Голы:
Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01 (0:2 - бол.). Никулин (Ержабек), 33:22 (1:2 - бол.). Рукавишников (Белов), 35:36 (1:3). Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01 (1:4). Дацюк 42:32 (1:5). Копейкин (Кемпе), 52:14 (2:5). Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40 (2:6 - п.в.).
Место и дата
25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция