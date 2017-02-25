Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?

Российский лыжник Сергей Устюгов раскритиковал решение тренерского штаба сборной России в пару с ним на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта Никиту Крюкова.

«На самом деле, Никита сюда ехал запасным. И по сезону он не был готов. И до сих пор не верю, что он набрал форму, чтобы выступить на чемпионате мира. Это мое сугубо личное мнение. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе? Не в обиду ему будет сказано. Но так решил тренерский штаб.

Думаю, что многие болельщики тоже не понимают такое решение. Тренировки - это одно, а соревнования – другое. Но Никита – тот боец, который может собраться. Будем смотреть, хочу сам восстановиться», - цитирует Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне.