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Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов раскритиковал решение тренерского штаба сборной России в пару с ним на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта Никиту Крюкова.

«На самом деле, Никита сюда ехал запасным. И по сезону он не был готов. И до сих пор не верю, что он набрал форму, чтобы выступить на чемпионате мира. Это мое сугубо личное мнение. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе? Не в обиду ему будет сказано. Но так решил тренерский штаб.

Думаю, что многие болельщики тоже не понимают такое решение. Тренировки - это одно, а соревнования – другое. Но Никита – тот боец, который может собраться. Будем смотреть, хочу сам восстановиться», - цитирует Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне.


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