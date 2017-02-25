Валерий Белов: Дацюк всегда выделяется. Третий матч против СКА не был исключением

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против СКА (2:6).

- Дацюк всегда выделяется, сегодня не было исключением. Нельзя так много удаляться с такой командой, но соперник заставляет, были наши ошибки, подножки неоправданные. Будем думать, что делать, есть время до следующей игры. Удаление Хорака? Он нарушил правила, его удалили. С его стороны удаление было неоправданным, - приводит слова Белова ТАСС.



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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.

После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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