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Валерий Белов: Дацюк всегда выделяется. Третий матч против СКА не был исключением

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против СКА (2:6).

- Дацюк всегда выделяется, сегодня не было исключением. Нельзя так много удаляться с такой командой, но соперник заставляет, были наши ошибки, подножки неоправданные. Будем думать, что делать, есть время до следующей игры. Удаление Хорака? Он нарушил правила, его удалили. С его стороны удаление было неоправданным, - приводит слова Белова ТАСС.

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.

После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. 

СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон

Матч

Витязь - СКА - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы:

Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01 (0:2 - бол.). Никулин (Ержабек), 33:22 (1:2 - бол.). Рукавишников (Белов), 35:36 (1:3). Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01 (1:4). Дацюк 42:32 (1:5). Копейкин (Кемпе), 52:14 (2:5). Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40 (2:6 - п.в.).

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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