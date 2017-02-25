«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»
Матч 27-го тура чемпионата
Франции между «Генгамом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Монако».
Первый мяч на 24-й минуте
забил Камиль Глик. В концовке матча с пенальти отличился Фабиньо. У хозяев забил Этьенн Дидо. «Монако» набрал 62 очка и вновь стал единоличным лидером
чемпионата Франции. У «Генгама» 34 очка и девятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
Матч
Голы
Глик 24 (0:1). Фабиньо 87 (0:2 - пен.). Дидо 89 (1:2).
Состав
Генгам: Юнссон, Икоко, Марсал, Сорбон, Кербра, Дидо, Коко (Бенезе, 84), Салибур (де Паув, 83), Део (Менди, 46), Диалло, Бриан
Монако: Субашич, Фабиньо, Сидибе, Туре, Эмерсон, Глик, Моутинью, Силва, Лемар (Мбаппе, 74), Фалькао (Каррильо, 83), Жермен (Бакайоко, 74)
Предупреждения:
Икоко, 62; Юнссон, 86; Дидо, 90 - Фабиньо, 33; Сидибе, 64
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
25 февраля 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция