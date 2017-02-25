«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»

Андрей Канчельскис: Победа есть победа, но если «Сити» не забьет в Монако, у них возникнут проблемы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис - о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако», который завершился победой английского клуба (5:3).