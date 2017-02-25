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«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».

Первый мяч на 24-й минуте забил Камиль Глик. В концовке матча с пенальти отличился Фабиньо. У хозяев забил Этьенн Дидо. «Монако» набрал 62 очка и вновь стал единоличным лидером чемпионата Франции. У «Генгама» 34 очка и девятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

Матч

Генгам - Монако - 1:2 (0:1)

Голы

Глик 24 (0:1). Фабиньо 87 (0:2 - пен.). Дидо 89 (1:2).

Состав

Генгам: Юнссон, Икоко, Марсал, Сорбон, Кербра, Дидо, Коко (Бенезе, 84), Салибур (де Паув, 83), Део (Менди, 46), Диалло, Бриан

Монако: Субашич, Фабиньо, Сидибе, Туре, Эмерсон, Глик, Моутинью, Силва, Лемар (Мбаппе, 74), Фалькао (Каррильо, 83), Жермен (Бакайоко, 74)

Предупреждения:

Икоко, 62; Юнссон, 86; Дидо, 90 - Фабиньо, 33; Сидибе, 64

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

25 февраля 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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