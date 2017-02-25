Патрик Херсли: Из-за травм других хоккеистов СКА я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

- Из-за травм других хоккеистов я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют, мне повезло. Меня часто спрашивают про мой щелчок, но я не делаю ничего особенного для этого - просто тренируюсь. У нас великолепное звено в большинстве. Помимо того, что у нас есть Дацюк, который может вовремя отдать пас, у нас есть два игрока под воротами, которые правильно блокируют эти броски, поэтому мы часто забиваем, - приводит слова Херсли ТАСС.

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.

После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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