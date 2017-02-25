Павел Дацюк: Херсли здорово, прицельно бросает. Хорошо, что эта пушка на стороне СКА

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

- Команда здорово сегодня играла - без разницы, кто набирает очки, главное - победа, тем более на выезде, третья игра. Важно не расслабляться после трех побед. Игра была упорная, они близко подошли, было 2:1 - тяжело играть на выезде, когда болельщики их так поддерживают, хотя наши тоже хорошо поддерживали. Хорошо, что смогли забить и успокоить ситуацию. Херсли здорово, прицельно бросает. Хорошо, что эта пушка на нашей стороне, - приводит слова Дацюка ТАСС.

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Патрик Херсли, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Никита Гусев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Александр Никулин и Алексей Копейкин.

После этой игры счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 27 февраля в Подольске, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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