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«Эмполи» не побеждал «Ювентус» с 1999 года

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Эмполи» не побеждал «Ювентус» с 1999 года
Источник: Reuters

Сегодня в матче 26-го тура итальянской серии А «Ювентус» на своем поле примет «Эмполи».

За всю историю эти команды встречались 21 раз: 16 побед у туринцев, 3 ничьи и 2 победы у команды из одноименного города. Разница мячей – 45:10 в пользу «Юве».

Последний раз «Эмполи» обыгрывал «Ювентус» 3 апреля 1999 года (1:0). После этого 11 раз побеждали туринцы и 2 раза была зафиксирована ничья.

Матч

Ювентус - Эмполи

Место и дата

25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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