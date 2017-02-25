«Эмполи» не побеждал «Ювентус» с 1999 года

Сегодня в матче 26-го тура итальянской серии А «Ювентус» на своем поле примет «Эмполи».

За всю историю эти команды встречались 21 раз: 16 побед у туринцев, 3 ничьи и 2 победы у команды из одноименного города. Разница мячей – 45:10 в пользу «Юве».

Последний раз «Эмполи» обыгрывал «Ювентус» 3 апреля 1999 года (1:0). После этого 11 раз побеждали туринцы и 2 раза была зафиксирована ничья.