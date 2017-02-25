Австриец Крафт стал чемпионом мира по прыжкам с трамплина, Климов – 22-й

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Васильев занял второе место в квалификации на Кубке мира по прыжкам с трамплина На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия) состоялась квалификация. Ее прошли россияне Дмитрий Васильев, Евгений Климов и Денис Корнилов.

Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с с трамплина, Климов – 11-й В Виллингене (Германия) завершился 11-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победу одержал немецкий спортсмен Андреас Веллингер.

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Стох одержал третью победу подряд, Климов – 19-й Двукратный олимпийский чемпион Камиль Стох одержал вторую победу на этапе Кубка мира в Висле.

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Поляк Стох выиграл «Турне четырех трамплинов», одержав победу на последнем этапе, Климов – 16-й В Бишофсхофене (Австрия) состоялся последний, четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах. Победу одержал польский спортсмен Камиль Стох.

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Норвежец Танде выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Климов – 18-й На втором этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержал норвежский спортсмен Даниэль Андре Танде. Соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Австриец Крафт победил на этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе, Климов – 13-й Завершились соревнования на этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Обестдорфе (Германия). Победителем стал австрийский спортсмен Штефан Крафт.

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