Австриец Крафт стал чемпионом мира по прыжкам с трамплина, Климов – 22-й
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам на
лыжах с трамплина. Победу одержал австрийский спортсмен Штефан Крафт.
В тройку лучших также попали немцы Андреас
Веллингер и Маркус Айзенбихлер. Лучший среди россиян Евгений
Климов занял 22-е место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Лахти
(Финляндия)
Прыжки на лыжах с
трамплина. Мужчины
К-90
1. Штефан Крафт (Австрия) 270,8
2. Андреас Веллингер (Германия) 268,7
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) 263,6…
22. Евгений Климов (Россия) 230,5…
29. Денис Корнилов (Россия) 217,6
30. Дмитрий Васильев (Россия) 214,4…
44. Алексей Ромашов (Россия) 101,8
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