Алексей Кудашов: «Динамо» настраивается на «Локомотив» и играет очень мощно, но мы справляемся

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.

– Хорошая атмосфера на стадионе, была сильная поддержка болельщиков. Поэтому и игра такая получилась – нервная, с множеством удалений. Хорошо, что выиграли сегодняшний матч. Готовимся к следующему.

- Не скучно ли вам, учитывая результат последних двух матчей?

– Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь недооценить минчан, но «Динамо» – сильная команда, которая играет сильно. Игра у них хорошая. Так получается просто, что в последних встречах мы используем свои моменты. Поверьте: игры очень сложные и тяжелые. «Динамо» настраивается и играет очень мощно. Просто пока что мы справляемся – вот и все, - цитирует Кудашова Tribuna.com.

Напомним, что «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:0.