Алексей Кудашов: «Динамо» настраивается на «Локомотив» и играет очень мощно, но мы справляемся
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов
поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде
плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.
– Хорошая атмосфера на стадионе, была сильная поддержка болельщиков.
Поэтому и игра такая получилась – нервная, с множеством удалений. Хорошо, что
выиграли сегодняшний матч. Готовимся к следующему.
- Не скучно ли вам, учитывая результат последних двух матчей?
– Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь недооценить минчан, но «Динамо» –
сильная команда, которая играет сильно. Игра у них хорошая. Так получается
просто, что в последних встречах мы используем свои моменты. Поверьте: игры
очень сложные и тяжелые. «Динамо» настраивается и играет очень мощно. Просто
пока что мы справляемся – вот и все, - цитирует Кудашова Tribuna.com.
Напомним, что «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:0.
Матч
Динамо Мн - Локомотив - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Голы:
Крунвалль (Накладал, Козун), 8:37 (0:1 - бол.). Накладал (Тальбо, Козун), 18:08 (0:2). Тальбо (Контиола, Козун), 19:56 (0:3 - бол.). Полунин 36:45 (0:4). Лисовец (Кулаков, Матерухин), 51:04 (1:4). Накладал (Локтионов, Козун), 54:49 (1:5 - бол.).
Место и дата
25 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция