Крэйг Вудкрофт: У минского «Динамо» не было страсти и желания

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:5.

«В первую очередь поздравляю Алексея и его команду с победой. Что я могу сказать? Мы на краю пропасти. То, как мы играем сейчас – этого не достаточно для плей-офф. Сегодня «Локомотив» выиграл за счет игры в неравных составах. Соперник сумел здорово воспользоваться своими шансами и не позволил нам реализовать свои. В конце концов, мы были не достаточно хороши.

Мы не показали той игры, которую должна показывать команда, которая стоит на краю пропасти. Команда показала не то, что мы пытались построить весь этот год. В игре не было той страсти и желания, которые ты должен показать, чтобы претендовать на победу в плей-офф. Наши игроки пока что не смогли это уяснить или не захотели.

Мы готовы, но не можем реализовать свои шансы и возможности. Ты не реализовываешь моменты, если ты не готов сражаться. Когда ты не готов улучшить свой уровень игры, то тебе нечего делать в плей-офф. Дело не в том, что Алексей и его команда здорово разобрали нашу систему. Мы даже не играем так, как способны играть. Игроки не показывают достаточного желания бороться за победу.

В плей-офф ты должен быть готов взять все в свои руки, показать свой характер и развернуть ситуацию в свою пользу. Наша команда пока этого не сделала. Игроки готовы, но надо решить и взяться за дело. Да, это тяжело. Особенно в плей-офф. Не путайте это с недостаточной готовностью команды», - цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».

Напомним, что «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:0.