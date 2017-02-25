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Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Дубае (ОАЭ) между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:4, 6:2.

Матч продолжался один час и 28 минут. Обе теннисистки сделали по одному эйсу. Свитолина совершила две двойные ошибки при четырех у соперницы. Эта победа принесет украинке место в топ-10 рейтинга WTA.

Турнир WTA

Дубай (ОАЭ)

Открытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 666 000 долларов

Финал

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:2

Место и дата

25 февраля 20:00, , Онлайн-трансляция

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