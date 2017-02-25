Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в Дубае
Финальный матч турнира WTA в Дубае (ОАЭ) между украинкой Элиной Свитолиной
и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки.
Итоговый счет матча - 6:4, 6:2.
Матч продолжался один час и 28 минут. Обе
теннисистки сделали по одному эйсу. Свитолина совершила две двойные ошибки при
четырех у соперницы. Эта победа принесет украинке место в топ-10 рейтинга WTA.
Турнир WTA
Дубай
(ОАЭ)
Открытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 666 000 долларов
Финал
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:2
Место и дата
25 февраля 20:00, , Онлайн-трансляция
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