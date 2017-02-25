Бородюк - среди кандидатов на пост главного тренера сюорной Белоруссии
По информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из
претендентов на пост главного тренера сборной Белоруссии, который стал
вакантным после отставки Александра Хацкевича.
Помимо Бородюка
сборную Белоруссии может возглавить и один из белорусских специалистов.
На 28 февраля запланировано заседание исполкома Белорусской федерации
футбола, но, по некоторым данным, вопрос с главным тренером может
решиться после 5 марта.
Сам Александр Бородюк, которому дозвонился корреспондент «Советского спорта», от комментариев отказался.
Напомним, ранее 54-летний Бородюк был ассистентом главного тренера сборной России, возглавлял московское «Торпедо» и «Кайрат».
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