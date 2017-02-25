«Наполи» дома уступил «Аталанте»
Матч 26-го тура чемпионата Италии между
«Наполи» и «Аталантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу «Аталанты».
Дубль у клуба из Бергамо сделал защитник Маттиа
Кальдара. Напомним, этот игрок будет выступать за команду на правах аренды до
конца сезона 2017/2018, после чего перейдет в «Ювентус». Отметим, что после
удаления Франка Кессье на 67-й минуте гости играли в меньшинстве.
«Аталанта» набрала 51 очко и занимает четвертое
место в чемпионате Италии. У «Наполи» 54 очка и третье место.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
Матч
Голы
Кальдара 28 (0:1). Кальдара 70 (0:2).
Состав
Наполи: Рейна, Максимович, Альбиоль, Гулам, Хюсай (Маджо, 79), Гамшик (Милик, 59), Диавара, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79)
Аталанта: Бериша, Толой, Конти, Кальдара, Масьелло, Куртич (Кристанте, 86), Фройлер, Петанья (Зуканович, 90), Кесси, Спинацолла, Гомес (Грасси, 82)
Предупреждения:
Хюсай, 40 - Кесси, 64; Бериша, 77
Удаления:
нет - Кесси, 67
Судья:
Доменико Чели (Италия)
Место и дата
25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция