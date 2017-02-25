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«Наполи» дома уступил «Аталанте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Аталанты».

Дубль у клуба из Бергамо сделал защитник Маттиа Кальдара. Напомним, этот игрок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона 2017/2018, после чего перейдет в «Ювентус». Отметим, что после удаления Франка Кессье на 67-й минуте гости играли в меньшинстве.

«Аталанта» набрала 51 очко и занимает четвертое место в чемпионате Италии. У «Наполи» 54 очка и третье место.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

Матч

Наполи - Аталанта - 0:2 (0:1)

Голы

Кальдара 28 (0:1). Кальдара 70 (0:2).

Состав

Наполи: Рейна, Максимович, Альбиоль, Гулам, Хюсай (Маджо, 79), Гамшик (Милик, 59), Диавара, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79)

Аталанта: Бериша, Толой, Конти, Кальдара, Масьелло, Куртич (Кристанте, 86), Фройлер, Петанья (Зуканович, 90), Кесси, Спинацолла, Гомес (Грасси, 82)

Предупреждения:

Хюсай, 40 - Кесси, 64; Бериша, 77

Удаления:

нет - Кесси, 67

Судья:

Доменико Чели (Италия)

Место и дата

25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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