«Наполи» дома уступил «Аталанте»

Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Аталанты».

Дубль у клуба из Бергамо сделал защитник Маттиа Кальдара. Напомним, этот игрок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона 2017/2018, после чего перейдет в «Ювентус». Отметим, что после удаления Франка Кессье на 67-й минуте гости играли в меньшинстве.

«Аталанта» набрала 51 очко и занимает четвертое место в чемпионате Италии. У «Наполи» 54 очка и третье место.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур