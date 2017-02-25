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«Леганес» разгромил «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Леганеса».

В составе победителей отличились Александер Шимановски, Мартин Мантовани, Унаи Лопес и Альберто Буэно. На 63-й минуте у «Депора» был удален Рауль Альбентоса.

«Леганес» набрал 21 очко и занимает 16-е место в чемпионате Испании. У «Депортиво» 19 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур

Матч

Леганес - Депортиво - 4:0 (2:0)

Голы

Шимановски 20 (1:0). Мантовани 30 (2:0). Лопес 81 (3:0). Буэно 90 (4:0).

Состав

Леганес: Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Перес, Моран (Лопес, 72), Рико, Шимановски, Пирес, Герреро (Гарсия, 77), Эль Жар (Буэно, 86)

Депортиво: Люкс, Сидней, Наварро, Хуанфран, Хиль (Фэйр, 69), Альбентоса, Москера (Андоне, 46), Чолак, Гильерме, Какута (Луизинью, 46), Хоселу

Предупреждения:

Моран, 66; Герреро, 69 - Люкс, 63; Андоне, 69; Гильерме, 75; Наварро, 78

Удаления:

нет - Альбентоса, 62

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

25 февраля 20:30, Бутарке, Онлайн-трансляция

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