«Леганес» разгромил «Депортиво»
Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Леганесом»
и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Леганеса».
В составе победителей отличились Александер
Шимановски, Мартин Мантовани, Унаи Лопес и Альберто Буэно. На 63-й минуте у «Депора» был удален
Рауль Альбентоса.
«Леганес» набрал 21 очко и занимает 16-е место
в чемпионате Испании. У «Депортиво» 19 очков и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера
24-й тур
Матч
Леганес - Депортиво - 4:0 (2:0)
Голы
Шимановски 20 (1:0). Мантовани 30 (2:0). Лопес 81 (3:0). Буэно 90 (4:0).
Состав
Леганес: Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Перес, Моран (Лопес, 72), Рико, Шимановски, Пирес, Герреро (Гарсия, 77), Эль Жар (Буэно, 86)
Депортиво: Люкс, Сидней, Наварро, Хуанфран, Хиль (Фэйр, 69), Альбентоса, Москера (Андоне, 46), Чолак, Гильерме, Какута (Луизинью, 46), Хоселу
Предупреждения:
Моран, 66; Герреро, 69 - Люкс, 63; Андоне, 69; Гильерме, 75; Наварро, 78
Удаления:
нет - Альбентоса, 62
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
25 февраля 20:30, Бутарке, Онлайн-трансляция