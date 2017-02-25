«Герта» обыграла «Айнтрахт»
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Гертой»
и «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Герты».
В составе победителей отличились Ведад Ибишевич
и Владимир Дарида. «Айнтрахт» с 78-й минуты после удаления Хариса Сеферовича играл
в меньшинстве.
«Герта» набрала 37 очков и занимает пятое место
в чемпионате Германии. У «Айнтрахта» 35 очков и шестое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
Голы
Ибишевич 53 (1:0). Дарида 83 (2:0).
Состав
Герта: Ярстейн, Брукс, Платтенхардт, Штарк, Лангкамп (Лустенбергер, 87), Пекарик, Шелбред, Дарида (Дуда, 89), Харагучи, Калу (Миттельштедт, 81), Ибишевич
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер, Варела (Блум, 69), Тавата, Эктор, Гачинович, Безушков (Тарашай, 63), Хасебе, Сеферович, Ребич
Предупреждения:
Брукс, 4; Харагучи, 40 - Гачинович, 58; Эктор, 75
Удаления:
нет - Сеферович, 78
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
25 февраля 20:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция