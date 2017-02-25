«Герта» обыграла «Айнтрахт»

Карло Анчелотти: Я не ожидал, что все получится так хорошо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в 22-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 8:0.