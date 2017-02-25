«Уотфорд» и «Вест Хэм» разошлись миром

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На третьей минуте матча хозяев с пенальти вывел вперед Трой Дини. Сравняли счет «молотобойцы» на 73-й минуте благодаря удару Андре Айю. На 86-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Антонио.

«Вест Хэм» набрал 33 очка и занимает девятое место. У «Уотфорда» 31 очко и 12-е место.

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26-й тур