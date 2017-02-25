«Уотфорд» и «Вест Хэм» разошлись миром
Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом»
и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На третьей минуте матча хозяев с пенальти вывел
вперед Трой Дини. Сравняли счет «молотобойцы» на 73-й минуте благодаря удару
Андре Айю. На 86-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Антонио.
«Вест Хэм» набрал 33 очка и занимает девятое
место. У «Уотфорда» 31 очко и 12-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
Матч
Уотфорд - Вест Хэм - 1:1 (1:0)
Голы
Дини 3 (1:0 - пен.). Айю 73 (1:1).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул, Бритос, Янмат (Кэткарт, 52), Холебас, Клеверли, Бехрами, Капу, Сарате (Дукуре, 45), Дини, Ньянг (Саксесс, 82)
Вест Хэм: Рэндольф, Фонте, Крессуэлл, Рид, Куяте, Фегули, Снодграсс (Айю, 65), Обьянг, Лансини (Фернандес, 90), Антонио, Ноубл
Предупреждения:
Янмат, 36; Клеверли, 68; Дукуре, 79; Холебас, 83 - Антонио, 45; Куяте, 65
Удаления:
нет - Антонио, 86
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
25 февраля 20:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция