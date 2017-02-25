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«Уотфорд» и «Вест Хэм» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На третьей минуте матча хозяев с пенальти вывел вперед Трой Дини. Сравняли счет «молотобойцы» на 73-й минуте благодаря удару Андре Айю. На 86-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Антонио.

«Вест Хэм» набрал 33 очка и занимает девятое место. У «Уотфорда» 31 очко и 12-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

Матч

Уотфорд - Вест Хэм - 1:1 (1:0)

Голы

Дини 3 (1:0 - пен.). Айю 73 (1:1).

Состав

Уотфорд: Гомес, Кабул, Бритос, Янмат (Кэткарт, 52), Холебас, Клеверли, Бехрами, Капу, Сарате (Дукуре, 45), Дини, Ньянг (Саксесс, 82)

Вест Хэм: Рэндольф, Фонте, Крессуэлл, Рид, Куяте, Фегули, Снодграсс (Айю, 65), Обьянг, Лансини (Фернандес, 90), Антонио, Ноубл

Предупреждения:

Янмат, 36; Клеверли, 68; Дукуре, 79; Холебас, 83 - Антонио, 45; Куяте, 65

Удаления:

нет - Антонио, 86

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

25 февраля 20:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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