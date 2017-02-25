Сергей Орешкин: Плей-офф – это игра до ошибки, которую мы допустили
Главный тренер московского «Динамо» Сергей
Орешкин прокомментировал итог матча первого раунда плей-офф КХЛ против
нижегородского «Торпедо» (3:4 ОТ). Также своими впечатлениями поделился и
наставник «Торпедо» Петерис Скудра.
Сергей
Орешкин (главный тренер «Динамо»):
- Хорошая плей-оффная игра. С 0:2 выгрызли, бились, проявили характер. Но плей-офф - это игра до ошибки, которую мы допустили.
Петерис Скудра (главный тренер «Торпедо»):
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Равный боевой матч. Сегодня нам в овертайме посчастливилось забить.
Напомним, «Динамо» ведет в серии со счетом 2:1.
Матч
Торпедо - Динамо - 4:3 О.Т. (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы:
Даугавиньш (Сёмин, Норман), 20:11 (1:0). Норман (Грачев, Сёмин), 22:56 (2:0). Подшендялов (Никулин, Миронов), 26:45 (2:1). Терещенко (Вишневский), 32:31 (2:2). Никулин (Хиетанен, Терещенко), 51:38 (2:3 - бол.). Норман (Даугавиньш, Сёмин), 58:34 (3:3). МакМиллан 65:24 (4:3).
Место и дата
25 февраля 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция