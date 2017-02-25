Карло Анчелотти: Я не ожидал, что все получится так хорошо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в 22-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 8:0.

Этот матч стал для Анчелотти 1000-м в его тренерской карьере.

«Отличный день, отличный матч. Мы играли хорошо и с правильным настроем. Перед матчем я сказал своим игрокам, что по случаю своего юбилея хотел бы увидеть хорошую игру. Я не ожидал, что все получится так хорошо. Я очень счастлив и хотел бы пожелать в следующем матче такой же настрой и заряд на игру», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

У хозяев поля отличились Артуро Видаль (17-я минута),Роберт Левандовски (24-я - с пенальти, 42-я и 54-я), Давид Алаба (56-я), Кингсли Коман (65-я и 69-я) и Арьен Роббен (87-я).

Мюнхенцы с 53 очками продолжают лидировать в таблице бундеслиги, на пять баллов опережая РБ «Лейпциг». У «Гамбурга» на данный момент 20 очков и 16-я строчка.

В следующем туре «Бавария» 4 марта сыграет на выезде с «Кельном», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Герту».