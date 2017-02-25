Хулио Сезар Чавес: Головкин – фаворит. Альварес не хочет рисковать

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным из-за страха.

«Думаю, согласившись на бой со мной, он избрал более легкий вариант. У него не было выбора в данной ситуации, и именно поэтому наш бой состоится.

Считаю, Головкин — фаворит. Он — заслуженный чемпион в среднем весе. Все могло бы случиться, но Сауль не захотел рисковать. Но я рад, что он будет драться со мной», — цитирует Чавеса BoxingScene.

Напомним, Хулио Сезар Чавес проведет бой с Саулем Альваресом 6 мая. Ранее Альварес отказался от боя с доминирующим в среднем весе Геннадием Головкиным.