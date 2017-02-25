Джейми Варди: Я не просил руководство «Лестера» уволить Раньери. Это абсолютная неправда
Форвард «Лестера» Джейми Варди опроверг информацию
о том, что он просил уволить Клаудио Раньери с поста главного тренера.
«Клаудио с моей стороны будет всегда иметь
только огромное уважение. То, чего мы достигли вместе – это было просто
невозможно. Он верил в меня, когда многие не верили, и я буду вечно благодарен
ему за это.
Есть спекуляции по поводу того, что я был
причастен к его отставке. Это абсолютная неправда, ничем не обоснованная, очень
больно слышать об этом. Единственное, в чем виновата наша команда – это неудачи
на поле, которые мы все признаем как внутри команды, так и публично. Мы
попытаемся исправить положение.
Я желаю Клаудио всего наилучшего, что бы не
ждало его в будущем. Спасибо Вам, Клаудио, за все», - написал Варди в своем Instagram.
Ранее
издание The Sun сообщило,
что вратарь Каспер Шмейхель, защитник и капитан Уэс Морган, хавбек Марк
Олбрайтон и нападающий Джейми Варди после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов
от «Севильи» (1:2) провели встречу с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабха,
на которой выразили озабоченность атмосферой в команде и выразили недоверие
Раньери.