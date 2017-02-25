Антонио Конте: Мы доминировали в матче с «Суонси»

Главный тренер «Челси» Анонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Суонси» в 26-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Я доволен игрой команды. Мы действовали очень хорошо и имели немало шансов для взятия ворот. Сегодня нам противостоял непростой соперник, поскольку появление на тренерском мостике Пола Клемента заметно улучшило качество игры клуба. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже прочувствовали это на себе».

Но сегодня на поле доминировали мы. Я не помню ни одного момента, в котором матч выходил бы из-под нашего контроля. В первом тайме мы выглядели очень хорошо и жаль, что перед самым перерывом мы пропустили мяч, не вытекавший из логики игры. Возможно, время первого тайма уже истекло, но пока не прозвучал свисток арбитра мы должны сохранять максимальную концентрацию.

В перерыве я сказал, что мы играем очень хорошо, доминируем на поле и создаем моменты, но на табло горит счет 1:1. Мы не заслуживали такого счета, но факт оставался фактом. Поэтому во втором тайме мы должны идти вперед и приложить все усилия для победы.

И они сделали это. Сразу после возобновления матча Азар после отличной комбинации с Костой создал опаснейший момент, в котором гостей спас Фабиански. После этого Фабрегас попал в перекладину, а затем мы все же смогли забить.

Ничейный исход первого тайма был разочаровывающим. Однако в текущей ситуации, когда давление с каждым матчем все возрастает, мне важно наблюдать правильную реакцию со стороны игроков. Сегодня я видел это в полной мере», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».