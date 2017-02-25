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Антонио Конте: Мы доминировали в матче с «Суонси»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Анонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Суонси» в 26-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Я доволен игрой команды. Мы действовали очень хорошо и имели немало шансов для взятия ворот. Сегодня нам противостоял непростой соперник, поскольку появление на тренерском мостике Пола Клемента заметно улучшило качество игры клуба. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже прочувствовали это на себе».

Но сегодня на поле доминировали мы. Я не помню ни одного момента, в котором матч выходил бы из-под нашего контроля. В первом тайме мы выглядели очень хорошо и жаль, что перед самым перерывом мы пропустили мяч, не вытекавший из логики игры. Возможно, время первого тайма уже истекло, но пока не прозвучал свисток арбитра мы должны сохранять максимальную концентрацию.

В перерыве я сказал, что мы играем очень хорошо, доминируем на поле и создаем моменты, но на табло горит счет 1:1. Мы не заслуживали такого счета, но факт оставался фактом. Поэтому во втором тайме мы должны идти вперед и приложить все усилия для победы.

И они сделали это. Сразу после возобновления матча Азар после отличной комбинации с Костой создал опаснейший момент, в котором гостей спас Фабиански. После этого Фабрегас попал в перекладину, а затем мы все же смогли забить.

Ничейный исход первого тайма был разочаровывающим. Однако в текущей ситуации, когда давление с каждым матчем все возрастает, мне важно наблюдать правильную реакцию со стороны игроков. Сегодня я видел это в полной мере», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч

Челси - Суонси - 3:1 (1:1)

Голы

Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста

Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте

Предупреждения:

Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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