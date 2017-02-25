Антонио Конте: Мы доминировали в матче с «Суонси»
Главный тренер «Челси» Анонио Конте поделился
впечатлениями после матча против «Суонси» в 26-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.
«Я доволен игрой команды. Мы
действовали очень хорошо и имели немало шансов для взятия ворот. Сегодня нам
противостоял непростой соперник, поскольку появление на тренерском мостике Пола
Клемента заметно улучшило качество игры клуба. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
уже прочувствовали это на себе».
Но сегодня на поле доминировали мы. Я не помню ни одного момента,
в котором матч выходил бы из-под нашего контроля. В первом тайме мы выглядели
очень хорошо и жаль, что перед самым перерывом мы пропустили мяч, не вытекавший
из логики игры. Возможно, время первого тайма уже истекло, но пока не прозвучал
свисток арбитра мы должны сохранять максимальную концентрацию.
В перерыве я сказал, что мы играем очень хорошо, доминируем на
поле и создаем моменты, но на табло горит счет 1:1. Мы не заслуживали такого
счета, но факт оставался фактом. Поэтому во втором тайме мы должны идти вперед
и приложить все усилия для победы.
И они сделали это. Сразу после
возобновления матча Азар после отличной комбинации с Костой создал опаснейший
момент, в котором гостей спас Фабиански. После этого Фабрегас попал в
перекладину, а затем мы все же смогли забить.
Ничейный исход первого тайма был разочаровывающим. Однако в текущей ситуации, когда давление с каждым матчем все возрастает, мне важно наблюдать правильную реакцию со стороны игроков. Сегодня я видел это в полной мере», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч
Голы
Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста
Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте
Предупреждения:
Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция