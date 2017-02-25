«Бордо» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»
Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лиллем»
и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бордо».
В составе победителей дубль сделал Адам Оунас.
Еще один мяч в активе Валентина Вады. У «Лилля» забивали Николя де Превиль и
Эдер. В последние десять минут матча у хозяев были удалены Жюльен Палмиери и
Рио Мавуба.
«Бордо» набрал 42 очка и идет пятым в
чемпионате Франции. У «Лилля» 29 очков и 14-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
Матч
Голы
Вада 16 (0:1). де Превиль 65 (1:1 - пен.). Эдер 67 (2:1). Оунас 78 (2:2). Оунас 82 (2:3).
Состав
Лилль: Эньеама, Баша, Палмиери, Корчиа, Берья, Амаду, Ботеак (Эдер, 46), Шека, Бензья (Лопеш, 60), Эль-Гази, де Превиль (Мавуба, 81, , 90)
Бордо: Каррассо, Гайич, Йованович (Менез, 76), Паллуа, Контенто, Камано, Вада (Плашил, 61), Тулалан, Оливейра (Оунас, 76), Санхаре, Лаборде
Предупреждения:
Палмиери, 36; Амаду, 40; Xeka, 66; Корчиа, 90 - Вада, 42; Гайич, 90
Удаления:
Палмиери, 80; Мавуба, 90 - нет
Судья:
Себастьен Десаж (Франция)
Место и дата
25 февраля 22:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция