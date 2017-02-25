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«Бордо» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бордо».

В составе победителей дубль сделал Адам Оунас. Еще один мяч в активе Валентина Вады. У «Лилля» забивали Николя де Превиль и Эдер. В последние десять минут матча у хозяев были удалены Жюльен Палмиери и Рио Мавуба.

«Бордо» набрал 42 очка и идет пятым в чемпионате Франции. У «Лилля» 29 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

Матч

Лилль - Бордо - 2:3 (0:1)

Голы

Вада 16 (0:1). де Превиль 65 (1:1 - пен.). Эдер 67 (2:1). Оунас 78 (2:2). Оунас 82 (2:3).

Состав

Лилль: Эньеама, Баша, Палмиери, Корчиа, Берья, Амаду, Ботеак (Эдер, 46), Шека, Бензья (Лопеш, 60), Эль-Гази, де Превиль (Мавуба, 81, , 90)

Бордо: Каррассо, Гайич, Йованович (Менез, 76), Паллуа, Контенто, Камано, Вада (Плашил, 61), Тулалан, Оливейра (Оунас, 76), Санхаре, Лаборде

Предупреждения:

Палмиери, 36; Амаду, 40; Xeka, 66; Корчиа, 90 - Вада, 42; Гайич, 90

Удаления:

Палмиери, 80; Мавуба, 90 - нет

Судья:

Себастьен Десаж (Франция)

Место и дата

25 февраля 22:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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