«Бордо» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бордо».

В составе победителей дубль сделал Адам Оунас. Еще один мяч в активе Валентина Вады. У «Лилля» забивали Николя де Превиль и Эдер. В последние десять минут матча у хозяев были удалены Жюльен Палмиери и Рио Мавуба.

«Бордо» набрал 42 очка и идет пятым в чемпионате Франции. У «Лилля» 29 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур