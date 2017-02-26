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Эрик Кантона: «Манчестер Юнайтед» выиграет не один титул в этом сезоне, первым будет Кубок лиги

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что клубу по силам выиграть несколько титулов в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» выиграет не один трофей в этом сезоне, и первым будет Кубок лиги, – приводит слова француза официальный сайт клуба. – Моуринью – победитель, у него много достижений, и он отличный тренер.

Команду ждет много побед, и важна первая из них. В таком клубе, как «Юнайтед», приходится иметь дело с давлением в связи с титулами, а после первой победы оно становится меньше, хотя, конечно, все будут требовать еще.

У Моуринью нет проблем с тем, как справляться с давлением. Он уже много лет в деле, тренировал большие клубы и приводил всех к победам. И каждый раз команды с ним становились лучше. Так что он будет побеждать, не волнуйтесь».

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в финале Кубка лиги на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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