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«Ювентус» нанес поражение «Эмполи»

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«Ювентус» выиграл у «Эмполи» (2:0) в матче 26-го тура серии A на «Ювентус Стэдиум».

Лидеры чемпионата повели на 52-й минуте в результате автогола голкипера соперника Лукаша Скорпуски. А на 65-й минуте бразилец Алекс Сандро удвоил преимущество «Ювентуса».

Отметим, что главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри оставил в запасе голкипера Джанлуиджи Буффона, а также защитников Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини. Во второй раз в сезоне бразилец Нето сыграл «на ноль».

«Ювентус» набрал 66 очков и увеличил до десяти очков отрыв от «Ромы», которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье в гостях с «Интером».

В 27-м туре 5 марта «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе».

Серия A

26-й тур

Матч

Ювентус - Эмполи - 2:0 (0:0)

Голы

Скорупски 53 (1:0 - автогол). Алекс 65 (2:0).

Состав

Ювентус: Нето, Ругани, Бонуччи, Алекс, Алвес, Маркизио (Ринкон, 79), Куадрадо (Пьяца, 85), Пьянич, Стураро (Дибала, 74), Манджукич, Игуаин

Эмполи: Скорупски, Лаурини (Веселы, 70), Беллуччи, Коста, Паскуаль, Крунич, Диуссе, Эль-Каддури, Маури (Бюхель, 77), Марилунго (Тиам, 70), Пуккиарелли

Предупреждения:

нет - Беллуччи, 83

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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