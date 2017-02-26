«Ювентус» нанес поражение «Эмполи»
«Ювентус» выиграл у «Эмполи»
(2:0) в матче 26-го тура серии A на «Ювентус Стэдиум».
Лидеры чемпионата повели на 52-й минуте в результате автогола голкипера соперника Лукаша Скорпуски. А на 65-й минуте бразилец Алекс Сандро удвоил преимущество «Ювентуса».
Отметим, что главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри оставил в запасе голкипера Джанлуиджи Буффона, а также защитников Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини. Во второй раз в сезоне бразилец Нето сыграл «на ноль».
«Ювентус» набрал 66 очков и увеличил до десяти очков отрыв от «Ромы», которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье в гостях с «Интером».
В 27-м туре 5 марта «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе».
Серия A
26-й тур
Матч
Голы
Скорупски 53 (1:0 - автогол). Алекс 65 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Ругани, Бонуччи, Алекс, Алвес, Маркизио (Ринкон, 79), Куадрадо (Пьяца, 85), Пьянич, Стураро (Дибала, 74), Манджукич, Игуаин
Эмполи: Скорупски, Лаурини (Веселы, 70), Беллуччи, Коста, Паскуаль, Крунич, Диуссе, Эль-Каддури, Маури (Бюхель, 77), Марилунго (Тиам, 70), Пуккиарелли
Предупреждения:
нет - Беллуччи, 83
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция