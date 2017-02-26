«Ювентус» нанес поражение «Эмполи»

«Ювентус» выиграл у «Эмполи» (2:0) в матче 26-го тура серии A на «Ювентус Стэдиум».

Лидеры чемпионата повели на 52-й минуте в результате автогола голкипера соперника Лукаша Скорпуски. А на 65-й минуте бразилец Алекс Сандро удвоил преимущество «Ювентуса».

Отметим, что главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри оставил в запасе голкипера Джанлуиджи Буффона, а также защитников Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини. Во второй раз в сезоне бразилец Нето сыграл «на ноль».

«Ювентус» набрал 66 очков и увеличил до десяти очков отрыв от «Ромы», которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье в гостях с «Интером».

В 27-м туре 5 марта «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе».

Серия A

26-й тур