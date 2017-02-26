Ахмед Муса: Очень грустно, что Раньери уходит

Форвард «Лестера» Ахмед Муса пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Клаудио Раньери.

«Очень грустно, что вы уходите. Я рад, что работал с таким отличным тренером, как вы. Благодарю за возможность, которую вы мне предоставили. Я желаю вам всего наилучшего. Да хранит вас Бог», – написал Муса в инстаграме.

So sad to see you go. I am glad to have worked under such a great manager like you. Thank you for the opportunity you gave me!! I wish you all the best in the future. May God bless you!☹️☹️☹️ Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) Фев 25 2017 в 1:37 PST

Напомним, «Лестер» отправил 56-летнего итальянца в отставку в четверг. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Англии.

24-летний Муса проводит первый сезон за «Лестер». В 18 матчах премьер-лиги на его счету два гола.

Добавим, что к матчу с «Ливерпулем» команду готовит бывший ассистент Раньери Крэйг Шекспир.