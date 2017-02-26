Ахмед Муса: Очень грустно, что Раньери уходит
Форвард «Лестера»
Ахмед Муса пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Клаудио Раньери.
«Очень грустно, что вы уходите. Я рад, что работал с таким отличным тренером, как вы. Благодарю за возможность, которую вы мне предоставили. Я желаю вам всего наилучшего. Да хранит вас Бог», – написал Муса в инстаграме.
Напомним, «Лестер» отправил 56-летнего итальянца в отставку в четверг. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Англии.
24-летний Муса проводит первый сезон за «Лестер». В 18 матчах премьер-лиги на его счету два гола.
Добавим, что к матчу с «Ливерпулем» команду готовит бывший ассистент Раньери Крэйг Шекспир.
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