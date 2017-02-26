Томас Мюллер: В какой-то момент все стало получаться само собой
Форвард «Баварии»
Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над «Гамбургом» (8:0) в матче 22-го
тура бундеслиги на «Альянц-Арене».
«Это было по-настоящему здорово. В какой-то момент все стало получаться само собой. Если ты выигрываешь 8:0 при хорошей погоде, великолепной атмосфере на арене, все могут быть довольны: и клуб, и команда, и болельщики», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Отметим, что на счету 27-летнего Мюллера в этом матче две голевые передачи и заработанный пенальти.
После игры главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал Мюллера ключевым игроком матча.
«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.
Матч
Голы
Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).
Состав
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер
Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)
Предупреждения:
нет - Дуглас, 37
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция