Томас Мюллер: В какой-то момент все стало получаться само собой

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над «Гамбургом» (8:0) в матче 22-го тура бундеслиги на «Альянц-Арене».

«Это было по-настоящему здорово. В какой-то момент все стало получаться само собой. Если ты выигрываешь 8:0 при хорошей погоде, великолепной атмосфере на арене, все могут быть довольны: и клуб, и команда, и болельщики», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Отметим, что на счету 27-летнего Мюллера в этом матче две голевые передачи и заработанный пенальти.

После игры главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал Мюллера ключевым игроком матча.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.