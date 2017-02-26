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Томас Мюллер: В какой-то момент все стало получаться само собой

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над «Гамбургом» (8:0) в матче 22-го тура бундеслиги на «Альянц-Арене».

«Это было по-настоящему здорово. В какой-то момент все стало получаться само собой. Если ты выигрываешь 8:0 при хорошей погоде, великолепной атмосфере на арене, все могут быть довольны: и клуб, и команда, и болельщики», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Отметим, что на счету 27-летнего Мюллера в этом матче две голевые передачи и заработанный пенальти.

После игры главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал Мюллера ключевым игроком матча.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.

Матч

Бавария - Гамбург - 8:0 (3:0)

Голы

Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).

Состав

Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер

Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)

Предупреждения:

нет - Дуглас, 37

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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