Нойер провел сотый матч «на ноль» за «Баварию» в бундеслиге

Матч 22-го тура бундеслиги с «Гамбургом» (8:0) стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера сотым «сухим» в чемпионатах Германии в составе клуба.

До этого лишь два вратаря «Баварии» добирались до этого показателя – Зепп Майер и Оливер Кан. При этом Нойер провел сотый матч «на ноль» раньше всех – в своем 183-м матче за клуб в бундеслиге.

Напомним, Нойер проводит шестой сезон в «Баварии», куда перешел в 2011 году из «Шальке». А с учетом пяти сезонов в клубе из Гельзенкирхена на счету Нойера 160 матчей «на ноль» в бундеслиге.

Отметим, что рекорд бундеслиги принадлежит бывшему голкиперу «Баварии» Оливеру Кану (196 матчей). При этом лучшее достижение по «сухим» матчам за один сезон установлено Нойером, который дважды не пропускал по 20 матчей за чемпионат (2014/2015, 2015/2016).