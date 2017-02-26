Массимилиано Аллегри: Мы понимаем, что наша судьба в наших руках
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче 26-го тура серии A с «Эмполи» (2:0) на «Ювентус Стэдиум».
«Игра получилась не из простых, так как у нас напряженный календарь, и мы только вернулись из Порту. После перерыва мы добавили скорости и забили два гола, хотя могли и больше. Жаль, что мы пропустили тот гол от «Палермо». Так бы у нас было семь подряд «сухих» матчей.
«Наполи» по-прежнему остается в чемпионской гонке, но мы можем думать только о себе. Мы понимаем, что наша судьба в наших руках.
В среду нам престоит трудный матч с «Наполи» в Кубке Италии. Нам придется сделать еще несколько перестановок в составе, чтобы сохранить уровень физической готовности игроков», – приводит Football Italia слова Аллегри.
Напомним, матч с «Эмполи» пропускали голкипер Джанлуиджи Буффон, а также защитники Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини.
Матч
Голы
Скорупски 53 (1:0 - автогол). Алекс 65 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Ругани, Бонуччи, Алекс, Алвес, Маркизио (Ринкон, 79), Куадрадо (Пьяца, 85), Пьянич, Стураро (Дибала, 74), Манджукич, Игуаин
Эмполи: Скорупски, Лаурини (Веселы, 70), Беллуччи, Коста, Паскуаль, Крунич, Диуссе, Эль-Каддури, Маури (Бюхель, 77), Марилунго (Тиам, 70), Пуккиарелли
Предупреждения:
нет - Беллуччи, 83
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция