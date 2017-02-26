Массимилиано Аллегри: Мы понимаем, что наша судьба в наших руках

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче 26-го тура серии A с «Эмполи» (2:0) на «Ювентус Стэдиум».

«Игра получилась не из простых, так как у нас напряженный календарь, и мы только вернулись из Порту. После перерыва мы добавили скорости и забили два гола, хотя могли и больше. Жаль, что мы пропустили тот гол от «Палермо». Так бы у нас было семь подряд «сухих» матчей.

«Наполи» по-прежнему остается в чемпионской гонке, но мы можем думать только о себе. Мы понимаем, что наша судьба в наших руках.

В среду нам престоит трудный матч с «Наполи» в Кубке Италии. Нам придется сделать еще несколько перестановок в составе, чтобы сохранить уровень физической готовности игроков», – приводит Football Italia слова Аллегри.

Напомним, матч с «Эмполи» пропускали голкипер Джанлуиджи Буффон, а также защитники Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини.