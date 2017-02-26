«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика
«Лос-Анджелес»
одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата
НХЛ.
В первом периоде форвард Эндрю Кольяно вывел «уток» вперед. «Короли» перевернули игру в третьем периоде, когда дубль сделал нападающий Тайлер Тоффоли, а еще один гол забил форвард Дастин Браун. Окончательный счет установил форвард Джефф Картер, отправивший шайбу в пустые ворота «Анахайма».
Отметим, что эта игра стала первой после травмы для голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. 31-летний американец, пропустивший четыре с половиной месяца, отразил 32 броска.
«Лос-Анджелес» продолжает бороться за одну из двух wild card на Западе. После победы над «Анахаймом» отставание «королей» от «Нэшвилла» сократилось до трех очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лос-Анджелес - Анахайм - 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Голы:
Кольяно (Кеслер, Сильверберг), 16:53 (0:1). Тоффоли (Даути, Пирсон), 43:37 (1:1). Тоффоли (Картер, Пирсон), 47:48 (2:1). Браун (Копитар, Грэвел), 48:05 (3:1). Картер (Копитар, Пирсон), 58:53 (4:1).
Место и дата
26 февраля 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция