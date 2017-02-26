«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде форвард Эндрю Кольяно вывел «уток» вперед. «Короли» перевернули игру в третьем периоде, когда дубль сделал нападающий Тайлер Тоффоли, а еще один гол забил форвард Дастин Браун. Окончательный счет установил форвард Джефф Картер, отправивший шайбу в пустые ворота «Анахайма».

Отметим, что эта игра стала первой после травмы для голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. 31-летний американец, пропустивший четыре с половиной месяца, отразил 32 броска.

«Лос-Анджелес» продолжает бороться за одну из двух wild card на Западе. После победы над «Анахаймом» отставание «королей» от «Нэшвилла» сократилось до трех очков.

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