«Коламбус» разгромил «Айлендерс»
«Коламбус» одержал
крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Самым результативным игроком матча стал защитник Дэвид Савар, набравший 3 (1+2) очка. По дублю в ворота «островитян» сделали форварды Джош Андерсон и Ник Фолиньо.
Отметим, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Его сменщик Йоонас Корписало отразил все 24 броска. Эта игра стала для 22-летнего финна первой «на ноль» в НХЛ.
Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут 9 секунд и завершил матч с показателем полезности «–1». На его счету один силовой прием и один заблокированный бросок соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Айлендерс - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Джонсон (Савар, Ханникайнен), 5:19 (1:0). Дженнер (Дубински, Эткинсон), 12:21 (2:0). Фолиньо (Саад, Веннберг), 18:17 (3:0). Андерсон (Карлссон, Дженнер), 24:31 (4:0). Андерсон 37:44 (5:0). Фолиньо (Савар, Веннберг), 46:06 (6:0). Савар (Ганье, Саад), 53:30 (7:0).
Место и дата
26 февраля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция