Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Коламбус» разгромил «Айлендерс»

Комментарии

«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Самым результативным игроком матча стал защитник Дэвид Савар, набравший 3 (1+2) очка. По дублю в ворота «островитян» сделали форварды Джош Андерсон и Ник Фолиньо.

Отметим, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Его сменщик Йоонас Корписало отразил все 24 броска. Эта игра стала для 22-летнего финна первой «на ноль» в НХЛ.

Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут 9 секунд и завершил матч с показателем полезности «–1». На его счету один силовой прием и один заблокированный бросок соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Айлендерс - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Джонсон (Савар, Ханникайнен), 5:19 (1:0). Дженнер (Дубински, Эткинсон), 12:21 (2:0). Фолиньо (Саад, Веннберг), 18:17 (3:0). Андерсон (Карлссон, Дженнер), 24:31 (4:0). Андерсон 37:44 (5:0). Фолиньо (Савар, Веннберг), 46:06 (6:0). Савар (Ганье, Саад), 53:30 (7:0).

Место и дата

26 февраля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й голЛидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Нэшвилл» – «Вашингтон», «Торонто» – «Монреаль» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Торонто» готовится к дню святого ПатрикаИспользованием ретро-формы сегодня никого не удивишь. Те, кто ни разу не играл в ретро-форме, сегодня кажутся уже не соответствующими главенствующим трендам. «Торонто Мэйпл Лифс» решило провести матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 18 марта, в специальной ретро-форме зелёного цвета.День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)25 февраля 1981 года состоялся самый грубый матч в истории Национальной хоккейной лиги.Лэк, Брэуэр и Бенн – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.Иван Проворов: В раздевалке «Филадельфии» никто не опускает рукиЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов уверен в том, что его команда сможет преодолеть полосу турнирных неудач.Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)Вот это очень интересно! Величайший хоккеист в истории Уэйн Гретцки приехал на матч «Вашингтона», чтобы поговорить об Александре Великом.Уэйн Гретцки: Овечкин готов отдать все ради Кубка СтэнлиЛегендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки отметил характер и бойцовские качества капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.Закрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Могилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утраЗакрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Могилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.НХЛ. «Флорида» уступила «Калгари», «Даллас» обыграл «Аризону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НХЛ.«Каролина» обыграла «Оттаву», забросив три безответных шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Оттаву» со счетом 3:0.«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», у Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречи«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», у Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.Марченко: Бэбкок перед матчем сказал «Иди, Алексей, поиграй в хоккей» (видео)Марченко: Бэбкок перед матчем сказал «Иди, Алексей, поиграй в хоккей» (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Алексея Марченко после его дебюта в «Мэйпл Лифс».Патрик Кейн: Очень приятно оформить хет-трикФорвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».Майк Бэбкок: Марченко оставил позитивное впечатлениеГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал дебют российский защитника Алексея Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».Алексей Марченко: Бэбкок просто сказал, чтобы я выходил и играл в хоккейРоссийский защитник Алексей Марченко прокомментировал свой дебют в составе «Торонто Мэйпл Лифс».Кейн, Форсберг и Лундквист – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Главные новости
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол
Футбол
Нойер провел сотый матч «на ноль» за «Баварию» в бундеслиге
Футбол
Ахмед Муса: Очень грустно, что Раньери уходит
Футбол
«Ювентус» нанес поражение «Эмполи»
Футбол
Эрик Кантона: «Манчестер Юнайтед» выиграет не один титул в этом сезоне, первым будет Кубок лиги
Футбол
Джейми Варди: Я не просил руководство «Лестера» уволить Раньери. Это абсолютная неправда
Футбол
«Наполи» дома уступил «Аталанте»
Футбол
Бородюк среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии
Футбол
«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Йоонас Корписало
Йоонас Корписаловсе новости
Дэвид Савар
Дэвид Саварвсе новости
Ник Фолиньо
Ник Фолиньовсе новости
Джош Андерсон
Джош Андерсонвсе новости
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Николай Кулёмин
Николай Кулёминвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости