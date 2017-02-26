«Коламбус» разгромил «Айлендерс»

«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Самым результативным игроком матча стал защитник Дэвид Савар, набравший 3 (1+2) очка. По дублю в ворота «островитян» сделали форварды Джош Андерсон и Ник Фолиньо.

Отметим, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Его сменщик Йоонас Корписало отразил все 24 броска. Эта игра стала для 22-летнего финна первой «на ноль» в НХЛ.

Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут 9 секунд и завершил матч с показателем полезности «–1». На его счету один силовой прием и один заблокированный бросок соперника.

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